Acidente entre carro e ônibus deixa um ferido em Franco da Rocha, na Grande SP

São Paulo, 09 - Um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 9, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pessoa que dirigia o carro ficou presa às ferragens e sofreu fraturas nas pernas. Ela foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Franco da Rocha. O acidente ocorreu na Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma (SP-23).



Para retirar a vítima do carro, os bombeiros tiveram de remover o teto do veículo, que ficou com a frente completamente destruída.



Imagens do "Bom dia Brasil", da TV Globo, mostram que, após o impacto, o ônibus caiu em represa do Sistema Cantareira que fica próxima ao local do acidente. O combustível se espalhou pela água e ainda não se sabe qual foi o nível da contaminação.



(Ludimila Honorato)