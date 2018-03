Acidentes causam lentidão na rodovia Castelo Branco

São Paulo, 08 - Dois acidentes provocam lentidão na rodovia Castello Branco no início da manhã desta quinta-feira, 8, um no sentido interior e outro na pista que leva à capital.



Na altura do Km 29, sentido São Paulo, um acidente envolvendo uma moto deixou um ferido, que foi socorrido pelo resgate da CCR ViaOeste, concessionária que administra a via.



Por volta das 6h45, o acostamento da pista permanecia ocupado e havia lentidão do Km 32 ao 29 na região que compreende as cidades de Itapevi, Jandira e Barueri.



Na pista local que segue para o interior, um caminhão colidiu contra a defensa da via na altura do Km 20, em Barueri. Segundo a concessionária, ninguém se feriu. Havia lentidão no mesmo horário do Km 19 ao 23.



(Ludimila Honorato)