Ciro Nogueira diz que projeto que legaliza jogos ainda tem chances

Brasília, 07 - O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), considera que o projeto que regulamenta jogos de azar ainda tem chances de ser aprovado no plenário do Senado. Ciro é autor da proposta rejeitada por 13 votos a dois na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira, 7.



Apesar disso, ainda cabe recurso ao plenário. Os votos vencidos na comissão foram justamente de correligionários de Ciro, Benedito de Lira (AL), relator da matéria, e Ivo Cassol (RO). "Todas as pessoas que são contra foram para a CCJ hoje, então as pessoas que querem aparecer no projeto contra fizeram um trabalho muito forte", justificou Ciro.



Segundo entendimento da Secretaria-geral da Mesa, para que o texto derrotado vá para o plenário é preciso apresentar recurso com apoio de pelo menos nove senadores. No entendimento de Ciro, no entanto, isso não é necessário e o parecer iria diretamente para análise do plenário, mesmo após rejeição da CCJ.



(Julia Lindner)