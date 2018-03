Jungmann diz que R$ 10 bi a municípios já estão no pacote da semana passada

Brasília, 07 - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, explicou nesta quarta-feira, 7, que o anúncio feito pelo governo federal de liberação, via BNDES, de R$ 10 bilhões para as prefeituras está dentro do valor que já havia sido anunciado na semana passada durante reunião entre o presidente Michel Temer e governadores.



"O orçamento total é de R$ 42 bilhões, e dos R$ 42 bilhões R$ 10 bilhões vão para cidades e os demais para os Estados", disse Jungmann. Na semana passada, foi informado que, do total anunciado, o banco de fomento irá repassar R$ 33 bilhões em linhas de crédito para segurança. Segundo o ministro, pelo cronograma do BNDES, os "empréstimos poderão estar disponíveis entre maio e junho".



Jungmann disse que as condições dos empréstimos para as capitais são similares às anunciadas semana passada. Ele informou ainda que, na próxima sexta-feira, terá uma reunião no Rio de Janeiro, com o Conselho de Administração do banco, para poder precisar melhor como serão os financiamentos.



O ministro destacou que mais de 80% da população brasileira vive em cidades e que é preciso investir na segurança da população. Jungmann anunciou que o presidente Michel Temer pediu que ele realoque R$ 100 milhões do orçamento da pasta para ações de prevenção ao crime. "Parte desses recursos será aplicada em Programas de combate à violência contra mulher e feminicídio", disse.



Agenda



Jungmann afirmou que no próximo dia 15 terá uma reunião com os secretários de segurança e que, no dia 21, ficou acertada uma reunião com prefeitos para dar sequência ao encontro de hoje.



(Carla Araújo e Renan Truffi)