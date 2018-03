Jungmann diz que virão mais recursos novos para o Ministério da Segurança

Brasília, 07 - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira, 7, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que negocia com a equipe econômica a liberação de mais recursos para a pasta recém-criada pelo presidente Michel Temer.



Ao dizer que o presidente pediu que R$ 100 milhões do orçamento da pasta sejam destinados para a prevenção do crime, Jungmann afirmou que vai definir como será feito esse remanejamento no início da semana que vem. "Isso não quer dizer que não esteja em negociações com equipe econômica mais recursos, pois eles virão", destacou.



Ajuda



Na coletiva, que aconteceu após reunião do presidente com prefeitos para discutir o tema da segurança pública, Jungmann afirmou ainda que vai marcar reunião com outras instituições financeiras para buscar mais recursos para a área. "Vou marcar reunião com a Caixa, com o Banco do Brasil e com todo o sistema financeiro", disse.



Jungmann afirmou ainda o governo quer conversar "com o PIB brasileiro" para buscar apoio às ações de segurança. "Vamos convidar todo o empresariado brasileiro a ajudar."



(Carla Araújo e Renan Truffi)