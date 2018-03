Chuva deixa centro e zonas oeste e norte em estado de atenção para alagamentos

As Marginais do Tietê e Pinheiros, o centro e as zonas oeste e norte entraram em estado de atenção para alagamentos, na tarde desta quarta-feira, 7.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o alerta foi acionado às 15h15.



A tarde desta quarta-feira começou com sol entre nuvens na cidade e com registro de pancada de chuva passageira na zona sul. De acordo com o aferido pelas estações meteorológicas automáticas do CGE às 13h50, as temperaturas oscilam por volta dos 27°C e os índices de umidade superam os 53%.



"Podem ocorrer pontos passageiros de maior intensidade com descargas elétricas e algumas rajadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores. No decorrer da noite os ventos passam a soprar de sul e sudeste, deixando o céu encoberto com condições para chuviscos especialmente nos trechos de serra", reforçou o CGE.



Os próximos dias seguem com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação. As chuvas ocorrem de forma fraca e isolada no fim das tardes.



Na quinta-feira, 7, os ventos úmidos que sopram do oceano ainda causam muita nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 28°C. No fim da tarde podem ocorrer chuvas rápidas e muito isoladas.