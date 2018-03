Maia anuncia repasse de R$ 230 milhões da Câmara para Ministério da Segurança

Brasília, 06 - Na semana em que o DEM lançará sua pré-candidatura à Presidência da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), promoverá hoje uma solenidade para anunciar a transferência de R$ 230 milhões de recursos da Casa para o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Os valores serão destinados a ações de combate às drogas e violência contra a mulher.



Essa não é a primeira ação que Maia anuncia voltada para a área. Após a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro, o deputado criou um observatório legislativo para acompanhar as ações no Estado. Na Câmara, Maia pretende priorizar na pauta matérias relacionadas à segurança pública e mudanças na legislação penal.



O parlamentar tenta se cacifar como possível candidato de centro-direita, mas faltando sete meses para as eleições ainda não apresentou um desempenho significativo nas pesquisas de intenção de voto. Em dois cenários apresentados hoje pela pesquisa CNT/MDA, por exemplo, Maia aparece com no máximo 1% das intenções de voto.



(Daiene Cardoso)