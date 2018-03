Segurança é a grande pauta do País, diz Temer em entrega de ambulâncias

Sorocaba, 02 - O presidente Michel Temer disse, nesta sexta-feira, 2, que a segurança é a maior preocupação dos brasileiros. "Esta é a grande pauta do País. A segurança pública é algo que interessa ao País inteiro", disse. Duas semanas depois de ter desistido da reforma da previdência, sua bandeira anterior, ao decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro, Temer fez uma defesa de seu ato. "Fizemos uma intervenção no Rio de Janeiro porque a situação estava muito delicada. Se as coisas desandam no Rio de Janeiro, isso serve de mau exemplo ao País."



Lembrando que o lema do seu governo é ordem e progresso - o mesmo da bandeira nacional -, Temer disse que o progresso está sendo alcançado, com a saída do País da recessão. "O que precisa agora é ordem", afirmou. Disse ainda que, além da intervenção no Rio, foi "útil" a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Depois de ter enumerado os recursos que destinou para o setor, inclusive para a construção de penitenciárias nos Estados, Temer pediu aos prefeitos e parlamentares presentes que fizessem reuniões com os setores de segurança em seus municípios. "A segurança pública é uma questão do País, e nós todos temos de estar reunificados para combater a insegurança. Aproveito para pedir aos prefeitos, aos vereadores. Onde houve problema de drogas, façam reuniões nas suas cidades, chamem o juiz, o delegado, o comandante da PM, vamos fazer mutirões e combater a criminalidade."



O presidente viajou a Sorocaba, interior de São Paulo, para entregar 300 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a municípios brasileiros, em Sorocaba, a prefeituras de 219 a 219 municípios em 25 Estados. À solenidade, realizada na sede da concessionária que forneceu os veículos, Temer chegou acompanhado do ministro da Saúde, Ricardo Barros. As chaves foram entregues simbolicamente às prefeitas Cleci Veronezi (MDB), de Rancho Queimado (SC), Tânia Toledo (PSB), de Nova Granada (SP), Luciano Polaczek (MDB), de Apiaí (SP), mas, num gesto político, os cerca de 25 prefeitos presentes foram chamados ao palco. "Estou há sete anos esperando", disse a prefeita Cleci.



(José Maria Tomazela)