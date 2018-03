Advogada vai assumir Prefeitura Regional de Pinheiros

São Paulo, 02 - A advogada Juliana Ribeiro, de 37 anos, deixará o cargo de secretaria-adjunta da pasta municipal de Trabalho e Empreendedorismo para assumir a Prefeitura Regional de Pinheiros.



A mudança foi decidida nesta sexta-feira e ocorrerá no próximo dia 29, quando o atual prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, de 25 anos, deixará o posto para tentar uma vaga de deputado estadual pelo PSDB.



O prazo limite para os pré-candidatos deixaram seus cargos na administração é o dia 7 de abril. A expectativa na Prefeitura é de que nenhum titular do primeiro escalão do prefeito João Doria (PSDB) saia candidato.



Como o tucano planeja disputar o governo paulista, seu sucessor, Bruno Covas (PSDB), deve promover mudanças na gestão, mas não imediatamente após Doria deixar o cargo.



Em um primeiro momento apenas os nomes mais próximos ao prefeito devem pedir exoneração para acompanhá-lo na campanha. Entre eles estão Anderson Pomini (Negócios Jurídicos) e Julio Serson (Relações Internacionais).



(Pedro Venceslau)