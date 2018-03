Suspeito é morto em confronto com policiais militares na Rocinha

Um homem foi morto pela Polícia Militar durante suposto confronto na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 28. Sua identidade não havia sido divulgada até o fim da tarde desta quinta-feira, 1º.



Segundo a PM, agentes faziam patrulhamento na região conhecida como Vila Verde, por volta das 22 horas, quando foram atacados a tiros por criminosos. Os policiais revidaram, e um dos acusados foi atingido. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul, onde morreu.



Com o homem baleado a PM afirma ter encontrado e apreendido uma pistola calibre 9 mm, 16 projéteis, 47 papelotes de maconha e 170 pinos de cocaína.



Outro homem foi preso acusado de participar desse confronto com a PM. Com ele foram apreendidas duas granadas, 348 pinos de cocaína, 50 papelotes de maconha e um radiotransmissor, segundo a polícia.



(Fábio Grellet)