Receita no Porto de Santos barra envio de 355 quilos de cocaína para Hamburgo

A Receita realizou nesta quinta-feira, 1º, a maior apreensão de cocaína do ano no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Alfândega da Receita frustrou a tentativa de envio ao exterior de, aproximadamente, 355 quilos da droga.



A cocaína estava oculta em um contêiner, que fazia parte de um lote de sete contêineres, contendo "big bags" com aditivo nutricional, cujo destino seria o porto de Hamburgo, na Alemanha.



A Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega informou que o carregamento de cocaína foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que vai investigar a procedência da droga.



(Julia Affonso e Luiz Vassallo)