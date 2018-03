Eunício apresenta a Jungmann projeto sobre sistema unificado de segurança

Brasília, 01 - Após se reunir com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, defendeu nesta quinta-feira, 1, a aprovação do projeto que cria um sistema federal unificado da segurança pública no Congresso.



Durante o encontro, Jungmann disse que Eunício apresentou a proposta para ele. Oficialmente, o texto ainda não é público e só deve ser apresentado na próxima semana.



"Essa será uma grande conquista. Nós temos, ainda que com problemas, a universalização da saúde e do ensino fundamental, mas nada parecido com a área da segurança. Hoje, nossa grande tarefa é universalizar direito à segurança e esse projeto é a base, é o fundamento para erguer esse desejo, essa necessidade que têm os brasileiros de não conviver com o medo", declarou Jungmann.



O ministro disse que recebeu um convite de Eunício para participar da Comissão Geral que vai discutir questões da segurança pública na próxima terça-feira, 6, e garantiu que estará presente. "Vou bater na porta de todos e de todas associações, sindicatos, igrejas, ONG's, aonde existir possibilidade de levar a mensagem de que todos temos responsabilidade com a segurança, deixando claro que é dever do Estado e que vamos fazer nossa parte", disse o ministro.



