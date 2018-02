Três homens são mortos a tiros em Guarulhos

São Paulo, 28 - Três homens foram assassinados no Jardim América, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 28. O caso ocorreu por volta das 4 horas da manhã, em frente a uma escola da região.



As vítimas faleceram no local, apesar de o resgate ter sido acionado. Os criminosos conseguiram fugir.



O caso está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Guarulhos.



Em nota, a Polícia Civil informa que o Setor de Homicídios da Seccional de Guarulhos investiga, por meio de inquérito policial, o caso registrado no 1º DP da cidade. A equipe esteve no local, acompanhou a perícia e ouviu as pessoas que estavam nas proximidades.



A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ressalta que as políticas de combate aos crimes contra a vida desenvolvidas no Estado resultaram na queda expressiva de ocorrências deste tipo, permitindo que o Estado atingisse a taxa de 7,54 homicídios a cada 100 mil habitantes, patamar mais baixo da série histórica iniciada em 2001.



(Renata Okumura)