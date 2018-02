Portarias disciplinam normas sobre refugiados

Brasília, 28 - O Ministério da Justiça publicou na edição desta quarta-feira, 28, do Diário Oficial da União (DOU), cinco portarias com normas e procedimentos relacionados à regularização de estrangeiros no Brasil.



Os atos - três deles assinados conjuntamente com o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública - tratam de registro de refugiados, autorização para residência de estrangeiros, naturalização de apátridas, extradição e prisão cautelar para fins de extradição, e isenção de taxas e multas para migrantes sem condições econômicas para bancar esses custos.



(Luci Ribeiro)