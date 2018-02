SP, MG e ES pedem dados de inteligência a interventor no Rio

Os secretários de segurança de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, Estados que fazem divisa com o Rio de Janeiro, foram à capital fluminense pedir nesta terça-feira, 27, uma troca ágil de informações de inteligência policial ao interventor federal, general do Exército Walter Souza Braga Netto.



As cúpulas da Segurança Pública dos quatro Estados do Sudeste se reuniram por mais de duas horas na sede do Comando Militar do Leste.