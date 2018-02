Cúpula do Congresso discute pauta sobre segurança com ministros do STF

Brasília, 27 - Em busca de protagonismo na agenda da segurança, os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), realizaram uma reunião nesta terça-feira, 27, para debater projetos que podem ser votados no Congresso Nacional.



Além dos parlamentares, participaram do encontro os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar (STF) Mendes e Alexandre de Moraes e o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Moraes faz parte de uma comissão de juristas montada pela Câmara para elaborar um projeto para mudar a legislação sobre o combate ao tráfico de drogas e armas.



Ao final da reunião, realizada na residência oficial do Senado, o deputado Rodrigo Pacheco (MDB-MG) afirmou que o assunto da pauta foi a criação do Sistema Integrado de Segurança Pública, para permitir o trabalho conjunto e a troca de informações entre o governo federal e Estados.



Na avaliação de Pacheco, o projeto que está em discussão servirá como base para o novo Ministério Extraordinário de Segurança Pública, criado nesta terça-feira, via medida provisória. Ele, no entanto, afirmou que não ficou estabelecida uma data para a votação da proposta.



Com o enterro da reforma da Previdência e a intervenção no Rio, a cúpula do Congresso pretende dar prioridade para projetos na área da segurança. A reunião desta terça-feira teve como objetivo começar a definir uma pauta conjunta de atuação.



(Isadora Perón)