Acidente em Osasco deixa uma pessoa morte e quatro feridas

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 26, em Osasco, na região da Grande São Paulo.



O motorista que seguia pela Avenida dos Autonomistas perdeu o controle do veículo e bateu em um muro. Ele faleceu no local. Outras quatro pessoas, que estavam no carro, foram socorridas e encaminhadas à hospitais da região.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 3h40. Um dos feridos perdeu um membro e foi conduzido pela unidade de resgate da corporação para o pronto-socorro do Hospital Municipal Antônio Giglio.



Uma jovem, de 18 anos, foi levada para o Hospital Regional de Osasco e duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial (DP) de Osasco e depois encaminhada para o 9ºDP.



Outro acidente



O motorista de um caminhão morreu depois que o veículo em que estava tombou no Rodoanel Mário Covas, no sentido Curitiba, na altura do km 29, na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira, 26.



Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. O nome da vítima não foi divulgado.



(Ludimila Honorato e Renata Okumura)