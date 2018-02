Em pronunciamento, porta-voz deve oficializar criação de Ministério da Segurança

Brasília, 26 - O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, fará ainda na manhã desta segunda-feira, 26, um pronunciamento no Palácio do Planalto. Segundo apurou o



Broadcast



, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Parola irá oficializar a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e a escolha de Raul Jungmann para comandar a nova pasta, conforme antecipou a



Coluna do Estadão



neste domingo, 25.



Para o lugar de Jungmann no Ministério da Defesa, assumirá o general Joaquim Silva e Luna, atual secretário executivo da pasta. Se confirmado no cargo, será a primeira vez que um militar assumirá como ministro da Defesa.



O novo ministério será criado por medida provisória (MP). O texto da MP foi fechado em reunião no domingo no Palácio do Jaburu entre o presidente Michel Temer e ministros. Ao final do encontro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, confirmou a decisão do presidente pela criação da nova pasta e informou que o porta-voz faria o anúncio nesta segunda.



(Carla Araújo)