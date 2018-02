Barco pega fogo no Lago Paranoá, no DF, e 5 pessoas ficam feridas

Barco envolvido no acidente: fogo surgiu no moto (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um incêndio em uma embarcação que estava no Lago Paranoá deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (25). As vítimas foram levadas para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e passam bem.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo à barragem do Lago Paranoá. A corporação foi chamada para atendimento às 13h46.O barco já foi rebocado do local e levado para a marina do Clube Motonáutica, no Setor de Clubes Norte. Um funcionário do local, que pediu para não ter o nome divulgado, contou ao Correio que o dono da lancha comprou a embarcação há um mês.A Secretaria de Saúde divulgou às 17h o primeiro boletim com o estado de saúde das vítimas: três mulheres e dois homens. Eles se feriram após a explosão do motor e sofreram queimaduras por chama direta."Não há feridos graves e não há indicação de internação. Eles receberam analgesia e curativos para ser liberados, com orientação de retorno para o ambulatório de queimados", destaca o boletim médico.Quatros das cinco vítimas foram socorridas ainda na embarcação. O condutor foi acompanhado pela Capitania Fluvial de Brasília para guardar a lancha e, depois, encaminhado ao hospital.As primeiras informações sobre as causas do acidente são de que o motor central — parte que fica dentro do barco — explodiu. Uma das hipóteses é que a embarcação tenha ficado muito tempo parada e acumulou gases, o que teria provocado o fogo quando o piloto deu partida.O Distrito Federal tem a quarta maior frota de embarcações do Brasil. A primeira é a Capitania dos Portos de São Paulo. Em seguida, vêm a Capitania Fluvial Tietê-Paraná e a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.