Forças de Segurança fazem operação na região metropolitana do Rio

São Paulo, 23 - As polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, com apoio das Forças Armadas, realizam operações nas comunidades Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, na zona oeste da região metropolitana do Rio na manhã desta sexta-feira, 23.



A operação ocorre dois dias após o subcomandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Kennedy, Guilherme Lopes da Cruz, de 26 anos, ter sido morto ao reagir a uma suposta tentativa de roubo.



O Exército está responsável pelo cerco, desobstrução de vias e ações de estabilização. A ação conta com 3.200 militares. Algumas ruas e acessos nessas áreas podem ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos, informou a Secretaria de Estado de Segurança (Seseg).



No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, representantes de todas as instituições envolvidas nas operações estão acompanhando e orientando, em tempo integral, os desdobramentos, desde as 5h desta sexta.



(Ludimila Honorato,)