Rio segue em estado de atenção e chuvas devem continuar

São Paulo, 22 - O município do Rio de Janeiro permanece em estado de atenção desde as 5h30 do dia 15 de fevereiro devido ao forte temporal que atingiu a cidade. Na noite desta quarta-feira, 21, a região metropolitana entrou em estado de atenção em razão da forte chuva que cai sobre as cidades.



A previsão ainda é de chuvas para os próximos dias, segundo o Alerta Rio, e a Defesa Civil registrou 35 ocorrências das 17h31 de quarta às 5h30 desta quinta-feira, 22. Houve quedas de árvores, alagamentos e pelo menos um deslizamento.



A Subsecretaria de Defesa Civil do Rio recebeu, só nesta madrugada, 17 chamados em decorrência das fortes chuvas na cidade, sendo cinco emergenciais. Não houve nenhum caso de interdição ou vítimas.



Ainda na madrugada, foram acionadas nove sirenes em seis comunidades: Babilônia, Cabritos, Chapéu Mangueira, Ladeira dos Tabajaras, Santa Marta e Sito Pai João. Desde às 20h do dia 14 de fevereiro, quando um forte temporal atingiu a cidade, até às 6 horas desta quinta-feira, a Defesa Civil registrou 1.652 solicitações.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), foram registradas cinco quedas de árvore - quatro na zona sul e uma na zona oeste. Além disso, 16 vias ficaram alagadas, mas já foram liberadas. O COR também contabilizou um deslizamento de pedra na Estrada de Furnas e uma faixa permanece interditada no sentido zona norte.



Previsão



Nesta quinta-feira, o tempo continuará instável na cidade do Rio, com céu nublado a encoberto. Há previsão de chuva fraca a moderada isolada no período da manhã e de pancadas de chuva moderada a forte isolada à tarde.



As pancadas de chuva devem vir acompanhadas de rajadas de vento moderado a forte e raios, e as temperaturas apresentarão em declínio em relação a quarta-feira, sendo a previsão máxima de 30°C e mínima de 21°C.



Segundo Rio Alerta, a sexta-feira, 23, será de céu nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura deve permanecer estável, com máxima de 29ºC e mínima de 20ºC. Não há previsão de chuva para o fim de semana nem para a próxima segunda-feira, 26, e as temperaturas devem subir para até 31ºC.



(Ludimila Honorato)