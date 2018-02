Maia quer começar a votar projetos de segurança pública na próxima semana

Brasília, 21 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta noite que a Casa deve começar a pautar na próxima semana os projetos do pacote de segurança pública.



Maia disse que ainda não definiu quais serão os primeiros projetos a serem votados, mas adiantou que gostaria de votar o pacote com medidas contra tráfico de drogas e armas que está sendo elaborado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Ele também gostaria de votar em breve a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinasp), que integraria os trabalhos das polícias no País.



Maia defendeu endurecer as leis para atacar o crime organizado. "Tem uma questão fundamental que é fluxo de dinheiro e também uma coisa que se reclama muito é que muitas vezes se prende e rapidamente os bandidos vão para a rua. Vamos ver se a gente consegue fechar essas brechas para que os traficantes cumpram de fato uma pena rigorosa", declarou.



O deputado negou que o governo tenha invadido sua agenda de segurança e disse que o governo cuida de sua agenda "lá" e que a Câmara cuida das suas propostas "de cá". "Estou tranquilo, estou no meu ponteiro, na minha pauta", afirmou.



Maia reiterou que ele escolhe a pauta da Câmara e o governo cuida de suas prioridades. "Só achei estranho que era uma pauta que estava aqui", comentou.



O presidente da Câmara já decidiu que durante o período de intervenção no Rio de Janeiro não vai colocar em votação no plenário nenhuma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). A tramitação nas comissões, no entanto, ainda está pendente de decisão formal da Casa.



(Daiene Cardoso, Idiana Tomazelli e Igor Gadelha)