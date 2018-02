País registra 541 casos de febre amarela em 2018, com 163 mortes

O Brasil registrou neste ano 541 casos de febre amarela, com 163 mortes. O maior número de notificações está em Minas Gerais, Estado que há dez anos foi incluído na região de recomendação de vacina, mas, apesar disso, ainda apresenta uma grande parte da população desprotegida contra a doença.



Cidades mineiras contabilizaram 264 ocorrências, com 77 óbitos. Em seguida está São Paulo, com 208 casos e 57 mortes. Já o Rio de Janeiro tem 72 pacientes com a infecção confirmada e 29 mortes.



Apesar do avanço da doença, ainda é baixa a adesão da população às campanhas de vacinação. Dados preliminares mostram que apenas 25,2% do público alvo foi imunizado em Rio e São Paulo, Estados que iniciaram dia 25 um esforço para vacinar população em áreas consideradas vulneráveis à doença. Bahia iniciou a campanha em oito municípios nesta segunda-feira, 19. A recomendação é de que os três Estados mantenham a campanha até que a cobertura ideal seja atingida.



(Lígia Formenti)