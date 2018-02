Ministro das Cidades atua para aprovar novas regras do licenciamento ambiental

Brasília, 21 - O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, quer apoio do Congresso para aprovar mudanças nas regras do licenciamento ambiental no Brasil ainda este ano. Há pelo menos quatro projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado sobre o assunto. Segundo interlocutores do ministro, a ideia é conversar com os presidentes das duas Casas nos próximos dias para identificar a proposta com maior chance de ser aprovada.



Nesta quarta-feira, 21, o ministro já se reuniu com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). Oficialmente, o encontro serviu para pedir apoio a um conjunto de propostas considerados importantes pela pasta para a aceleração do setor construção civil e ao programa Minha Casa, Minha Vida. Baldy estava acompanhado do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins.



Após o encontro, Baldy disse à imprensa que o presidente do Senado foi "sensível" ao conjunto de propostas sugeridas pela CBIC e concordou que é preciso "alavancar" o setor da construção. Na reunião, Eunício também afirmou que é preciso "afinar" o discurso com Maia para que a pauta possa avançar no Congresso.



(Julia Lindner)