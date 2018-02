PF prende 12 em São Paulo em ação contra grupo ligado ao PCC

São Paulo, 21 - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 21, a Operação Frater para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Segundo a PF, o grupo era ligado ao PCC, recebia a cocaína em São Paulo e distribuía aos locais de venda que controlava e revendia no varejo.



Em nota, a PF informou que 12 pessoas foram presas temporariamente. Também foram realizadas buscas domiciliares em 19 locais.



Durante a investigação, iniciada em janeiro de 2017, foram apreendidos 890 quilos de cocaína, 11 fuzis, duas pistolas, grande quantidade de munição e três bloqueadores de telefone celular.



Os 31 mandados judiciais foram cumpridos pela PF nas cidades São Paulo, Mogi das Cruzes, Santo André, Jarinu e Praia Grande, todas no Estado de São Paulo. São 12 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão.



"A ação é um importante golpe na estrutura do PCC, desarticulando uma relevante célula da facção responsável pelo tráfico interestadual de drogas e armas", afirma a PF em nota.



Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de tráfico de drogas (artigo 33, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da mesma lei), com penas de 5 a 15 anos e multa e 3 a 10 anos e multa, respectivamente. Alguns também responderão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja pena cominada é de reclusão de 3 a 6 anos, e multa (artigo 16 da Lei 10.826/03).



(Julia Affonso)