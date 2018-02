Linha 11-Coral da CPTM tem atrasos na manhã desta quarta devido à falha em trem

São Paulo, 21 - A Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresenta lentidão na circulação dos trens na manhã desta quarta-feira, 21. De acordo com a companhia, houve uma falha em trem na estação Ferraz de Vasconcelos, no sentido Guaianases.



Os passageiros tiveram de desembarcar da composição e seguir o trajeto em outros trens. A CPTM disse que o problema foi pontual e que, pouco depois das 7h, já estava normalizado.



Nas redes sociais, usuários reclamaram da demora da companhia em avisar sobre a falha e para embarcar nos próximos trens. "Ficamos 20 minutos dentro do trem para anunciarem logo em seguida que não prestará serviço. Se vou chegar atrasada na faculdade? Sim!", escreveu uma usuária do Twitter.



(Ludimila Honorato)