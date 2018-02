Militar do Exército reage a assalto e morre na zona oeste do Rio

São Paulo, 20 - Um militar do Exército morreu na manhã desta terça-feira, 20, após uma tentativa de assalto na antiga Estrada Rio-São Paulo, no acesso para a avenida Brasil, altura de Campo Grande, na zona oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu por volta das 5h, próximo ao quartel da Marinha e antes do Viaduto Oscar Brito. Outros três motoristas que estavam na estrada também foram assaltados.



De acordo com o 40º Batalhão da Polícia Militar (Campo Grande), Bruno Albuquerque Cazuca, de 35 anos, dirigia seu carro na via no momento em que criminosos faziam um arrastão. O sargento reagiu ao assalto e foi baleado. O local do crime foi isolado para realização da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital.



(Ana Paula Niederauer)