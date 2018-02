Temer, Pezão e ministros participam de cerimônia da Marinha no Rio

Rio, 20 - Por volta das 10h15 desta terça-feira, 20, o presidente Michel Temer (MDB) já estava na cerimônia da Marinha, no Rio, de Início da Integração dos Submarinos Classe Riachuelo. O evento ocorre no complexo naval do município de Itaguaí, na região metropolitana da capital fluminense.



Também participam da cerimônia o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Henrique Meirelles (Fazenda), Mauricio Quintella (Transportes), Marcos Jorge de Lima (Indústria, Comércio Exterior e Serviços) e Dyogo Oliveira (Planejamento). A cerimônia conta, ainda, com o comandante da Marinha, Eduardo Bacellar.



(Roberta Pennafort e Denise Luna)