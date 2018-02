Teto do salão de embarque do aeroporto de Brasília desaba e uma pessoa fica ferida

Parte do teto do salão de embarque do aeroporto de Brasília desaba (foto: (foto: Crédito: Renan Durant/Arquivo pessoal ))

Parte do teto do salão de embarque nacional do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek desabou na tarde deste domingo . O acidente aconteceu por volta das 16h, próximo ao portão 17. Na hora em que a estrutura caiu, chovia muito na região, mas ainda não há confirmação se essa foi a causa da queda da estrutura.





Placa de gesso se soltou e área foi isolada (foto: Renan Durant/Arquivo pessoal)

Segundo testemunhas, ao menos uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento de equipe médica. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Inframerica, que administra o aeroporto, afirmou que ainda apura o acontecimento e deve prestar informações logo mais.

Outros casos





Em 27 de janeiro, a estrutura que sustentava uma televisão na área de embarque internacional também caiu em um dia de chuva. Ninguém se feriu. Em 17 de novembro de 2015, uma forte chuva fez com que parte do teto do saguão de espera, no Terminal 2, despencasse. À época, por conta das condições climáticas, nove voos sofreram atrasos.