ACRJ considera intervenção 'imprescindível' e propõe debate com candidatos

São Paulo, 16 - A intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Michel Temer (MDB), foi considerada "imprescindível" pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), que aproveitou a ocasião para propor debates entre candidatos e a sociedade civil em torno da recuperação do Rio de Janeiro.



"Entendemos como imprescindível a medida, que deve ser o começo de uma mudança estrutural no sistema de segurança. É preciso encarar esse período como o espaço necessário para tomar fôlego e discutir o tema com a sociedade civil, como uma ponte que será construída para que o próximo governo seja capaz de avançar", afirma em nota a presidente da entidade, Angela Costa.



A ACRJ informou que pretende realizar, na Casa do Empresário, debates entre candidatos e representantes da sociedade. "Como entidade que representa empresários, vamos cobrar das autoridades investimentos para o Rio e a geração de postos de trabalhos que movimentam a economia fluminense", explica a presidente da ACRJ. "Precisamos protagonizar essa mudança estrutural e não apenas assistir a esse trágico espetáculo", complementa.



(Caio Rinaldi)