Para vice-líder da oposição, decreto é ação política para vencer a impopularidade

Brasília, 16 - Vice-líder da Minoria na Câmara, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) avaliou nesta sexta-feira, 16, que o decreto de intervenção na segurança pública do Rio uma ação política do governo para superar sua impopularidade. "Há um aspecto visível na solenidade (de assinatura do decreto de intervenção) que é a tentativa de ganhar respaldo popular, tentando sair da impopularidade tão marcante na conjuntura política. Eles tentam sair de uma pauta impopular para tentar uma pauta popular da defesa da vida das pessoas. Jogada de risco, obviamente", comentou.



O presidente Michel Temer assinou nesta sexta o decreto determinando a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro.



A expectativa é que o decreto seja votado na Câmara na próxima semana.



(Daiene Cardoso)