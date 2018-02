Temer deve deixar para depois decisão sobre ministério da segurança pública

Brasília, 16 - O presidente Michel Temer gesticulou, no fim da cerimônia de assinatura do decreto de intervenção no Rio de Janeiro, que decidirá depois sobre a divisão do ministério da Justiça para criar a pasta de Segurança Pública. No fim da cerimônia, ao ser abordado por jornalistas, Temer não respondeu e só gesticulou que "depois".



Reunião



Temer participará neste sábado de uma reunião no Palácio Guanabara no Rio de Janeiro para dar andamento às ações do decreto assinado nesta sexta-feira, 16, que instituiu intervenção na área de segurança no Rio. A reunião foi confirmada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen.



O ministro disse ainda que o planejamento do carnaval no Rio "não sofrerá alterações, até mesmo porque não haveria tempo hábil para uma mudança agora", acrescentou.



A previsão é que a reunião acontece de manhã e devem estar presentes o governador Luiz Fernando Pezão e o interventor, general Braga Neto, além de ministros.



(Carla Araújo, Eduardo Rodrigues, Tânia Monteiro, Fabio Serapião)