Hospital na zona oeste fica sem luz após temporal no Rio

Rio, 15 - O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, ficou sem luz e sofreu infiltrações por conta do temporal que atingiu a cidade, na madrugada desta quinta-feira, 15. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a unidade precisou acionar os geradores para garantir a assistência aos pacientes.



Segundo o órgão, devido ao grande volume de água da chuva, também houve pontos de infiltração no setor da Emergência e, preventivamente, alguns pacientes foram transferidos para outros setores. "O fornecimento de energia elétrica do hospital já foi restabelecido. Não houve interrupção do atendimento", informou a secretaria, por meio de nota.



(Constança Rezende)