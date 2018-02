Grave acidente com ônibus em Goiás deixa ao menos 60 pessoas feridas

São Paulo, 15 - Um violento acidente envolvendo uma carreta e um ônibus deixou ao menos 60 pessoas feridas na BR-020, em Formosa, cidade goiana do entorno do Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira, 15. A batida aconteceu entre os distritos de JK e Bezerra.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a carreta desgovernada colidiu de frente com o coletivo da empresa Expresso Guanabara que seguia viagem de Cajazeiras, na Paraíba, até Goiânia, em Goiás. Ainda não há informações oficiais sobre o número de vítimas fatais, mas as primeiras informações apontam que pelo menos seis pessoas teriam morrido no acidente.



Três helicópteros prestam atendimento no local. Por volta das 11h30, a via permanecia interditada nos dois sentidos. A reportagem ainda não conseguiu posicionamento da empresa de ônibus.



(Renata Okumura)