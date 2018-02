Em SP, acidente entre dois ônibus deixa feridos na Marginal do Pinheiros

São Paulo, 14 - Dois ônibus bateram na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, na altura da estação Berrini da CPTM, próximo à Ponte Octávio Frias de Oliveira, na zona sul da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, 14.



De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu por volta das 8h. Quinze pessoas ficaram feridas.



Ao menos três viaturas do Corpo de Bombeiros estavam no local por volta das 8h30 fazendo atendimento às vítimas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.



Duas faixas da via foram interditadas no sentido Castelo Branco. A CET informa que deslocou uma viatura para o local.



(Ana Paula Niederauer)