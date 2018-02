Rio conhecerá escola de samba campeã do carnaval nesta quarta-feira

São Paulo, 14 - A escola de samba campeã do carnaval do Rio deste ano será conhecida na tarde desta quarta-feira, 14, após cerimônia de leitura das notas dadas pelos jurados às agremiações. Desfilaram neste ano treze escolas de samba na Marquês de Sapucaí pelo grupo especial.



A cerimônia de apuração das notas começará a partir das 15h30 desta quarta. As escolas de samba são avaliadas em nove quesitos (bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira) por quatro jurados em cada um deles. A menor nota em cada quesito será descartada.



Em caso de empate ao final da apuração, serão consideradas as maiores notas obtidas no último quesito a ser lido. O sorteio da ordem de leitura dos quesitos será feito pouco antes do início da apuração.



As seis primeiras colocadas voltarão à Marquês de Sapucaí no próximo sábado, 17, para o desfile das campeãs. Já as duas últimas serão rebaixadas para o grupo de acesso do carnaval carioca.