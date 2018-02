Supermercado é saqueado no Leblon, na zona sul do Rio

Rio, 13 - Uma filial do supermercado Pão de Açúcar no Leblon, na zona sul do Rio, foi saqueada na manhã desta terça-feira de carnaval, 13, logo após abrir. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas deixando a loja carregando bebidas. De acordo com a TV Globo, o supermercado ficou fechado por cerca de cinco horas por causa do saque.



A assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM) informou que o 23º batalhão, que fica no Leblon, foi acionado e "viaturas foram deslocadas para rua do bairro Leblon, onde houve tumulto e invasão a um supermercado". "Os suspeitos fugiram e não houve prisões relacionadas ao fato", diz nota da PM. A assessoria de imprensa do Pão de Açúcar não respondeu às tentativas de contato sobre o caso.



Os casos de violência, com assassinatos e arrastões, têm chamado a atenção no Rio durante o carnaval. O sargento Fábio Miranda Silva foi morto no Méier, zona norte, no início da tarde desta terça. Ele foi baleado depois que homens armados passaram fazendo disparos. Silva estava de folga e é o 18º policial assassinado no Rio desde o início do ano.



O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, relatou no Facebook que sua equipe foi assaltada na Avenida Brasil, uma das principais vias de entrada no Rio, no Domingo (11).



O compositor Moacyr Luz foi assaltado enquanto seguia para Sapucaí, na noite de Domingo. O táxi em que o sambista estava foi abordado na altura da Central do Brasil por criminosos que levaram os seus pertences. Mesmo assim, ele desfilou pela escola Paraíso do Tuiuti, da qual é compositor. Em caso semelhante, a van que levava a atriz Juliana Paes para o desfile das escolas de samba, na noite de segunda-feira, 12, ficou presa no meio de um arrastão, segundo a TV Globo.



Em nota, a assessoria de imprensa da PM informou que foram mobilizados, de forma extraordinária, 17.110 policiais em todo o Estado durante o carnaval, num esquema especial que segue até esta quarta-feira, 14. "Para contar com este contingente, foram mobilizados efetivos de todas as unidades convencionais e especiais, assim como a convocação de policiais lotados em funções administrativas e daqueles que encontravam-se de férias, sendo estas suspensas temporariamente", diz a nota da PM.



(Vinicius Neder)