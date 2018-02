Puxado por Ludmilla, funk volta a arrastar foliões na terça de carnaval do Rio

Rio, 13 - O bloco Fervo da Lud, puxado pela cantora Ludmilla, mostrou nesta terça-feira, 13, que o funk carioca está mesmo em alta no carnaval do Rio, ao arrastar 630 mil foliões em desfile pela manhã, no centro. A estimativa é da Riotur, órgão da Prefeitura do Rio. O Fervo da Lud rivalizou com as cifras do Bloco da Favorita, que, no sábado, 10, arrastou 690 mil pessoas pela orla de Copacabana, na zona sul, também na estimativa oficial.



Aos 22 anos, a cantora, sensação surgida na internet, comemorou o sucesso em suas redes sociais. "Quem dorme sonha. Quem corre atrás realiza seus sonhos. E hoje eu realizei mais um, graças a vocês!", escreveu Ludmilla em sua conta no Facebook.



Além de seus sucessos, a cantora, que trajava turbante e fantasia com referências africanas, cantou hits do axé de cima do trio elétrico. Durante o desfile, o bloco teve ainda as participações de outros nomes do funk carioca, como Nego do Borel e Jojo Todynho.



A terça-feira também foi marcada por desfiles de blocos tradicionais do Rio. Na zona sul, o segundo desfile da Banda Ipanema começou no fim da tarde, com uma homenagem ao compositor e cantor Martinho da Vila, que completou 80 anos na segunda-feira de carnaval.



Martinho, cuja vida e obra foram tema do samba-enredo Unidos do Peruche no carnaval de São Paulo, subiu no carro de som para desfilar com a Banda de Ipanema.



Também tradicional, o Bloco das Carmelitas, fundado em 1990, arrastou foliões pelas ruas do bairro de Santa Teresa, na região central. O desfile da manhã desta terça foi o segundo do grupo, que também sai toda Sexta-feira de carnaval, abrindo os trabalhos da festividade.



Já a Orquestra Voadora ganhou as pistas do Aterro do Flamengo, que ligam o Centro do Rio à zona sul, no início da tarde. O grupo tem cerca de dez anos de carnaval e sua marca é um potente naipe de metais, formado por saxofones, trompetes e trombones.



(Vinicius Neder)