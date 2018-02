Criança morre em incêndio na zona sul de SP

São Paulo, 13 - Um menino de aproximadamente 1 ano de idade morreu na madrugada desta terça-feira, 13, após a casa onde ele estava pegar fogo, na zona sul de São Paulo. O óbito foi constatado no local pelo Corpo de Bombeiros, que enviou dez viaturas para combater as chamas.



A ocorrência foi registrada pela corporação por volta das 3 horas. O chamado era para um incêndio em uma residência na Rua Ministro Guimarães Natal, altura do número 126, no Parque Jabaquara, próximo ao bairro Campo Belo.



Segundo os bombeiros, a fase de rescaldo, em que as chamas já foram apagadas e a equipe faz as últimas vistorias, prosseguiu de forma rápida. Ainda de acordo com a corporação, a residência ficava em um comunidade.



A equipe permaneceu no local com oito viaturas e aguardando a Polícia Civil para realizar a perícia.



(Ludimila Honorato)