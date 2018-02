Estradas têm tráfego intenso no sentido ao interior paulista

São Paulo, 10 - Os motoristas que saem da capital paulista para as cidades do interior do Estado encontram lentidão e congestionamento nas estradas na manhã deste sábado (10), conforme informações das concessionárias que administram as rodovias.



Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego, no sentido ao Rio de Janeiro, está lento em trechos de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Caçapava. Também no sentido interior, há congestionamento num trecho de dois quilômetros em Caieiras da rodovia dos Bandeirantes.



Por causa do excesso de veículos, a rodovia Carvalho Pinto tem tráfego lento, em direção ao interior, nos trechos dos quilômetro 73 ao 78 e do 92 ao 95. A estimativa da Ecopistas é que mais de 1,2 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. Desde ontem, mais de 247 mil veículos utilizaram a rodovia.



Na pista sentido interior da rodovia Castello Branco, o tráfego mostra lentidão em Araçariguama, entre os quilômetros 49 e 54, e em Itu, entre os quilômetros 76 e 79.



(Eduardo Laguna)