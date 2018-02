SP tem 1º caso autóctone de febre amarela

São Paulo, 10 - A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (9) o primeiro caso autóctone de febre amarela, ou seja, a pessoa foi infectada dentro da cidade. A transmissão, porém, não é urbana, pois aconteceu em área de mata. Também nesta sexta (9), a Prefeitura também determinou o fechamento de quatro parques na zona sul, como medida preventiva contra o vírus.



O caso autóctone é de um homem de 29 anos, morador do distrito de Tremembé, na zona norte. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ele frequentava semanalmente um local próximo do Parque Estadual da Cantareira, na zona norte, onde se contaminou. A infecção urbana da doença não é registrada no País desde 1942.



O paciente, cujo estado de saúde não foi divulgado, não estava vacinado. Só neste ano, a capital registrou 43 casos - esse no Tremembé e os demais importados de outros Estados ou municípios - e seis mortes.



O litoral paulista também registrou, pela primeira vez, um caso autóctone da doença. A vítima, de Itanhaém, na Baixada Santista, morreu. Em todo o Estado, desde janeiro de 2017, foram confirmados 186 casos da doença e 65 óbitos.



Para vacinar moradores da zona norte, a Prefeitura ampliou ontem de 10 para 35 o total de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na região destinadas a esse fim. No carnaval, haverá plantão em postos - a maior parte deles nas zonas leste e sul - para atender aqueles que receberam senhas de vacinação.



Após um mês em falta na rede privada, segundo a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, o imunizante voltou a ser fornecido ontem. Segundo a entidade, 90% das 500 clínicas associadas já receberam as doses.



Parques.



Na sexta (9), a Secretaria do Verde determinou o fechamento de quatro parques na zona sul, após um macaco ser achado morto por febre amarela em uma casa no Campo Belo. Os parques Severo Gomes, Cordeiro Martin Luther King e do Chuvisco ficarão fechados a partir deste sábado (10). No Parque Linear Invernada, sem grades, há indicação para não frequentar. A medida, diz a pasta, foi tomada por precaução.



(Júlia Marques. Colaborou Paula Felix)