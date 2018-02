Com criatividade e animação, Unidos do Peruche homenageia Martinho da vila

São Paulo, 10 - Com um enredo em homenagem a um cantor que é consenso no mundo do samba, a Unidos do Peruche cantou para Martinho da Vila e fez um desfile cheio de criatividade e animado, no Sambódromo do Anhembi, na madrugada deste sábado, 10.



A presença de famosos na avenida - como Leci Brandão e Mart'nália - e na plateia - como o cantor Gilberto Gil - foi o alento ante alguns problemas técnicos durante a performance. Fantasias de alguns passistas chegaram a se soltar durante o samba. Mas nada que pudesse ser visto de longe, pelos jurados.



A arquibancada, repleta de torcidas organizadas de futebol, permaneceu morna a maior parte da festa. Mas o jogo mudou quando Martinho entrou, no último carro alegórico, acompanhado da velha guarda da escola. A Peruche fez o desfile dentro do tempo e sem qualquer correria que lhe possa descontar notas.



(Bruno Ribeiro)