Em SP, 40 postos para vacinação contra febre amarela abrirão no carnaval

São Paulo, 09 - Mais de 40 postos de saúde abrirão durante o feriado de carnaval para vacinar a população de São Paulo contra a febre amarela. Haverá plantão no sábado, 10, e na segunda-feira (12) para aqueles que já receberam as senhas da imunização, segundo a Prefeitura da capital.



Os atendimentos prioritários ocorrerão em postos das zonas leste e sul. Na região norte, que faz rescaldo para identificar moradores não vacinados contra a doença, seis postos estarão de plantão.



Na zona oeste, a AMA/UBS Paulo VI abrirá no sábado, na segunda e na terça. Já a UBS Jardim Edite, referência para viajantes, só terá atendimento no sábado. Veja aqui a lista completa das unidades que funcionarão durante o carnaval.



A segunda fase da vacinação contra a febre amarela começou no dia 25 de janeiro. Até esta quinta-feira, 8, foram aplicadas 1.283.914 doses - 1.244.180 fracionadas e 39.734 padrão.