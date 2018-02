Homem é encontrado morto na Praça da República

Um homem de 30 anos foi encontrado morto na segunda-feira, 5, na Praça da República, no centro de São Paulo. Por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil informa que o fato está sendo investigado pelo 3º DP (Campos Elísios), por meio de inquérito policial.



O caso foi registrado como morte suspeita na segunda-feira, 5, no 77º DP (Santa Cecília), quando a vítima, Bruno Lima da Silva, de 30 anos, foi encontrada desacordada na Praça da República e encaminhada ao hospital, mas já sem vida, diz a nota.



Como não estava com documentos, o corpo foi levado ao IML central, onde foi realizado exame necroscópico e o reconhecimento. Na segunda, o pai havia registrado o boletim de desaparecimento do rapaz no 4º DP (Consolação). A investigação segue em andamento, diz a SSP.