Alckmin demite Oficial da PM acusado de desvio

São Paulo, 08 - O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) demitiu nesta quarta-feira, 7, o tenente-coronel José Afonso Adriano Filho, acusado de fraudes no Departamento de Suporte Administrativo (DSA), do Comando-Geral da PM. A decisão de Alckmin foi publicada na edição de quarta-feira do Diário Oficial do Estado.



Ela obedece a um acórdão do Tribunal de Justiça Militar (TJM), que considerou, em setembro de 2017, Adriano Filho indigno do oficialato, decretando a perda de seu posto e patente. Cabe recurso judicial da decisão. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do coronel e o espaço está aberto para manifestação. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.