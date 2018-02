Confrontos entre facções deixam 11 mortos em Angra

Rio, 08 - Uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico em favelas de Angra dos Reis, cidade do litoral fluminense, tem espalhado medo na população. Confrontos entre bandidos fortemente armados começaram em 26 de janeiro e já se estenderam por 13 dias, até esta quarta-feira, 7.



Pelo menos 11 suspeitos já foram mortos em tiroteios entre quadrilhas (dois) ou com a PM (nove). Na manhã desta quarta-feira, dois moradores foram feridos por balas perdidas. Os grupos em conflito são o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Fábio Grellet)