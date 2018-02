Marcelo D2 posta vídeo de tiroteio da Linha Vermelha; assista

(foto: Silvio Tanaka/Divulgação)

O rapper Marcelo D2, vocalista da banda Planet Hemp, publicou em sua conta no Instagram, no início da noite desta quarta-feira, um vídeo de um motorista no meio de um tiroteio na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, com o trânsito parado. Em 30 minutos, o vídeo alcançou quase 20 mil visualizações.

A violência no Rio de Janeiro tem provocado interdições constantes do trânsito de vias importantes da cidade, ao longo de toda a semana. Não fica claro quem é o autor do vídeo, mas é fácil perceber, na narração, o desespero do motorista, que relata não saber o que fazer em meio ao foto cruzado.