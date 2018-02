Estado do Rio registra 50 casos de febre amarela, com 23 mortes

Pelo menos 23 pessoas já morreram vítimas da febre amarela no Rio de Janeiro neste ano. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 7, pela Secretaria Estadual de Saúde, já são 50 casos registrados em todo o Estado.



Os municípios mais afetados são Valença, com 16 casos e seis óbitos; Teresópolis, com sete ocorrências e quatro óbitos; e Nova Friburgo, com seis casos e três mortes.



No total, já são 15 municípios com registro da doença. Outros cinco casos de febre amarela foram confirmados em macacos. Segundo a secretaria, todos os casos são de febre amarela silvestre (transmitida na mata pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes) e não de febre amarela urbana (transmitida nas cidades pelo Aedes aegypti).



Desde 1942, o País não registra nenhum caso de transmissão urbana da doença. A letalidade da febre amarela é muito alta, variando de 30% a 50% dos casos.