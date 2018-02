Forças de Segurança prendem 23 pessoas no Rio

Rio e São Paulo, 07 - A operação conjunta das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro prendeu 23 pessoas até por volta das 12h30 desta quarta-feira, dia 7. Os detidos foram encaminhadas para a Cidade da Polícia, sendo que 18 maiores de idade e dois menores já foram autuados em flagrante ou por cumprimento de mandato.



A ação policial deflagrada às 5h desta quarta tem cooperação das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. A operação se dá na Cidade de Deus, na zona oeste da capital, e em outras áreas estratégicas da Região Metropolitana do Rio.



As Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco, desobstrução de vias e ações de estabilização na Cidade de Deus. Simultaneamente, as tropas estabelecem pontos de bloqueio, controle e fiscalização de vias urbanas nos acessos à BR-101, na região de São Gonçalo, e realizam patrulhamento ao longo do Arco Metropolitano.



(Roberta Jansen, Paulo Beraldo e Ana Paula Niederauer)