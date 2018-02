Forças de Segurança fazem nova operação no Rio

Rio, 07 - Mais de dez pessoas haviam sido detidas na manhã desta quarta-feira, 7, em uma operação integrada das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Polícias Civil e Militar na Cidade de Deus e em outras comunidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi deflagrada às 5h.



Segundo a Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) do Rio, inicialmente, as pessoas que foram levadas para a Cidade da Polícia serão identificadas e interrogadas e, caso comprovada a ligação com o crime, ficarão presas.



Os agentes de segurança estão responsáveis pelo cerco, desobstrução de vias e ações de estabilização. Também há pontos de bloqueio, controle e fiscalização de vias urbanas nos acessos à BR-101, na região de São Gonçalo. As tropas também fazem patrulhamento ao longo do Arco Metropolitano da cidade.



Segundo a Secretaria de Segurança do Rio, algumas ruas e acessos nessas áreas podem ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados. Os aeroportos funcionam normalmente.



Na terça-feira, 6, uma menina de 3 anos e um adolescente de 13 foram mortos a tiros na cidade em mais um dia marcado por assaltos, tiroteios e interrupção de trânsito em importantes vias da cidade.



A criança foi fuzilada em um assalto e o rapaz, alvejado durante uma operação policial contra criminosos. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas chegou morto ao hospital.